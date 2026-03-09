COLOMBIA.- Autoridades colombianas entregan restos del cura guerrillero Camilo Torres

Las autoridades colombianas entregan los restos del cura guerrillero Camilo Torres - UBPD

COLOMBIA, 16 Feb (EUROPA PRESS)

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) del Gobierno colombiano entregó este domingo los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, figura histórica del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras más de seis décadas de su muerte en 1966. "Más de dos años y medio de investigación, así como los distintos abordajes sobre las circunstancias y el contexto de la desaparición y localización del cuerpo permitieron determinar que el hallazgo realizado el 19 de junio de 2024 corresponde al padre Camilo Torres", comunicó la UBPD.

La entrega de los restos se realizó en una ceremonia "íntima, reservada y bajo el mandato humanitario, extrajudicial y confidencial" a cargo del padre Javier Giraldo. La UBPD basó su investigación en una serie de fuentes históricas y de archivos de la Justicia Penal Militar, que documentaban la muerte de cinco individuos en enfrentamientos el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, departamento de Santander, identificando a uno de ellos como Camilo Torres.

Tres años después del conflicto, el cuerpo de Torres fue exhumado y trasladado al Pabellón Militar del cementerio municipal Campo Hermoso en Bucaramanga. Las características de los restos coincidían con la descripción de las heridas que Torres sufrió, y pruebas comparativas con muestras de ADN de familiares confirmaron su identidad.

Conocido como el 'cura guerrillero', Torres falleció a la edad de 37 años en el departamento de Santander, en una emboscada contra un grupo de militares. Su muerte ocurrió apenas cuatro meses después de unirse al ELN, tras años de un reconocido activismo político.