Belarra pide a la comunidad que esté vigilante en las elecciones de Colombia tras denunciar la izquierda irregularidades

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que la comunidad internacional esté vigilante en las elecciones en Colombia, tras las "graves irregularidades" denunciadas por el presidente del país, Gustavo Petro, y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

El presidente Gustavo Petro y el candidato Ivan Cepeda denuncian graves irregularidades y exigen una revisión de los votos. La comunidad internacional debe estar vigilante para que la voluntad del pueblo sea respetada. Fuerza y a por la victoria en la segunda vuelta", ha escrito en redes sociales.

Petro ha manifestado este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el dirigente.

La sección internacional de Podemos también ha mostrado su "máxima preocupación por las denuncias de irregularidades durante la primera vuelta de las presidenciales en Colombia. "La voluntad popular debe ser respetada", ha zanjado.