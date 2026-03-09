COLOMBIA.- Candidata presidencial acusa a 'Pipe Tulúa' de haber realizado pagos a la campaña de Petro en 2022

Archivo - Una candidata presidencial denuncia que 'Pipe Tuluá' realizó pagos a la campaña de Petro en 2022 - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 4 Feb (EUROPA PRESS)

En una reciente denuncia, la candidata presidencial por Colombia, Vicky Dávila, trajo a la luz acusaciones contra la campaña de Gustavo Petro, actual mandatario del país, por supuestos vínculos financieros con el líder criminal conocido como 'Pipe Tuluá'. Este último, extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, habría confesado que entregó dinero a la campaña de Petro a través del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, prometiendo entregar evidencia concreta a las autoridades estadounidenses, incluyendo audios y vídeos que respaldan sus afirmaciones.

Dávila explicó en conferencia de prensa en Bogotá que fue contactada por una fuente cercana a 'Pipe Tuluá', quien le proporcionó un audio crucial que, según la candidata, debe ser conocido por el país. Reafirmó su compromiso con la legalidad y la constitución en su decisión de hacer pública esta información para que sea debidamente investigada por las autoridades competentes.

Ante estas graves acusaciones, el presidente Petro rechazó categóricamente todas las aseveraciones en una entrevista con la emisora Caracol, argumentando que su hermano niega la existencia de tales prácticas. Petro enfatizó que su elección fue un resultado del apoyo de los ciudadanos y no de pactos con criminales. "Pueden decir los bandidos lo que quieran. Yo no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo", sentenció.

'Pipe Tuluá', quien ya cumplía una condena de 30 años en Colombia por delitos de homicidio, extorsión y asociación ilícita, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por operaciones de narcotráfico a gran escala. Este criminal lideraba La Inmaculada, una peligrosa organización con base en el Valle del Cauca, conocida especialmente por sus operaciones en Tulua. Su extradición marcó un significativo avance en la colaboración internacional contra el narcotráfico, implicando a múltiples organizaciones criminales de alto perfil.