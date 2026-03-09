Candidato al Congreso detenido en operación contra red de contrabando

Archivo - Colombia.- Detenido un candidato al Congreso en una operación contra una supuesta red vinculada al contrabando - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

COLOMBIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

En una reciente operación contra la corrupción llevada a cabo en Colombia, fue detenido un aspirante al Congreso, en el contexto de una investigación dirigida a desmantelar una red de contrabando ligada a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', quien es tildado como el 'zar del contrabando' en el país sudamericano.

La Fiscalía de Colombia, en una declaración emitida luego de la intervención, reveló que entre los capturados se encuentra Freddy Camilo Gómez Castro, quien contaba con una candidatura al Senado en las elecciones de este domingo, además de cuatro exoficiales de la Policía Nacional.

Estos individuos fueron aprehendidos en los centros de votación a los que se dirigieron para ejercer su derecho al voto. La Fiscalía anticipó que "una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado".

Las investigaciones sugieren que Gómez Castro estuvo en contacto con varios representantes de entidades a nivel nacional y regional "para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando". Los exagentes, por su parte, supuestamente desempeñaron roles que facilitaron de manera igualmente ilegal estas operaciones.

Marín Buitrago, también conocido como 'El Viejo', figura entre los contrabandistas más notorios de Colombia según las autoridades nacionales. Este fue capturado en 2024 en Gandía, España, aunque recibió la libertad provisional poco después, para ser arrestado meses más tarde en Portugal.

En junio de 2025, 'Papá Pitufo' logró nuevamente la libertad provisional en Portugal, país al cual solicitó asilo político. Esta decisión fue objeto de críticas por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien argumenta "se entregaron (al Supremo de Portugal) las pruebas que muestran las actividades ilícitas" de Marín, en respuesta a la solicitud de extradición hecha desde Bogotá.