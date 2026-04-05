El candidato derechista De la Espriella exige una investigación por espionaje ilegal del Gobierno colombiano

Archivo - El candidato a la presidencia de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha solicitado que la Fiscalía de Colombia investigue si el Gobierno de Gustavo Petro ha interceptado sus comunicaciones, a raíz de unas declaraciones del mandatario colombiano en redes sociales.

El partido de De la Espriella, Defensores de la Patria, ha hecho "un llamado a las autoridades para determinar si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones", según ha informado a través de un comunicado.

Esta petición se produce después de un intercambio en redes entre el candidato derechista y el presidente Petro por el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

"No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella", ha manifestado el presidente colombiano, en referencia a supuestas conversaciones entre el candidato derechista y la compañía que había ganado la licitación para la impresión de los pasaportes y que luego fue declarada desierta.

De la Espriella ha contestado después a Petro, asegurando que no conoce a los hermanos Bautista y le ha desafiado: "Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres".

Horas después, el equipo del candidato ha pedido "abrir investigaciones urgentes" tras las declaraciones del mandatario colombiano en redes, ya que consideran que estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a las conversaciones del político derechista, "lo que plantea serias preocupaciones en plena contienda electoral", han alertado.

También la candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ha expresado su preocupación ante las declaraciones del presidente en una carta abierta dirigida a Petro.

"Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso", ha afirmado Valencia, que ha trasladado su solidaridad a De la Espriella.