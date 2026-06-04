Capturados tres supuestos cabecillas de las disidencias de 'Mordisco' en un operativo en Guaviare, Colombia

En el operativo han sido incautados más de 1.200 cartuchos, 18 cargadores para fusil y un cañón de ametralladora, entre otros elementos bélicos - PEDRO ARNULFO SÁNCHEZ EN X

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía colombiana ha capturado a tres supuestos cabecillas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de alias 'Mordisco', así como la incautación de "abundante" material de guerra, como cartuchos o un cañón para ametralladora.

"Nuestra Policía (...) logró en la vía Ibagué-Melgar la captura de tres presuntos cabecillas al mando de alias 'Mordisco' y la incautación de abundante material de guerra transportado mediante la modalidad de caleta (compartimentos ocultos)", ha informado en un mensaje publicado en redes sociales el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

Entre los capturados se encontraría alias 'Mona' o 'Katherine', quien fuera cabecilla de una comisión armada en el departamento de Meta, en el centro del país. A ella, las autoridades colombianas le atribuyen la coordinación de supuestas acciones criminales contra la fuerza pública, así como el traslado de menores reclutados entre los departamentos de Cauca y Guaviare.

Del mismo modo, ha sido arrestada una persona de nacionalidad ecuatoriana, quien se desplazaba en el vehículo con "los dos colombianos"; además de que durante el operativo han sido incautados más de 1.200 cartuchos calibre 5.56, 18 cargadores para fusil, un cañón para ametralladora y otros componentes bélicos que, según Sánchez, "serían utilizados para sembrar terror en el Meta y Guaviare".

Con relación a este operativo no ha tardado en pronunciarse el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha manifestado haber ordenado un bombardeo en Guaviare, tras el cual, ha afirmado, se ha recuperado un menor y trece fusiles han sido incautados.

"He ordenado un bombardeo en Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de 'Mordisco' que participaron en el combate", ha afirmado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha añadido un saldo de "tres muertos de su fuerza".