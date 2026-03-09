Capturan en Colombia a líder de Los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la desaparecida FARC

Archivo - Detenido en Colombia uno de los líderes de Los Comandos de la Frontera, disidente de las extintas FARC - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

COLOMBIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Ministerio de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la captura de una figura clave en el mundo del narcotráfico, conocido por el alias de 'Pitufo', quien fungía como el jefe de finanzas de los Comandos de la Frontera. Este individuo, altamente buscado por las autoridades estadounidenses, enfrenta cargos por coordinar el tráfico de narcóticos entre Ecuador y Perú.

La operación, calificada de impecable por Sánchez, tuvo lugar en Puerto Asís, Putumayo, y resultó en la detención de 'Pitufo' o 'Marquetalia', principal financiero y narcotraficante del cartel de alias 'Araña'. Estados Unidos lo busca por "conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera" y por planificar un acto terrorista que culminó con la muerte de un suboficial y dos infantes de Marina colombianos en 2011.

Según detalló el ministro, 'Pitufo' manejaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, además de coordinar rutas de narcotráfico con cárteles en Ecuador y Perú, lo que lo convertía en una amenaza significativa para la seguridad fronteriza y las finanzas del crimen organizado.

La captura fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Armada, la Policía, la Fiscalía colombiana y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Sánchez elogió la "efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo", destacando el impacto de esta operación en las economías ilícitas y las estructuras armadas ilegales.

Los Comandos de la Frontera, un grupo criminal surgido en Colombia en 2017 de la unión entre disidencias de las FARC-EP y estructuras paramilitares, cuentan con más de 3.000 miembros. Están activos especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, zonas fronterizas con Perú y Ecuador, donde se disputan el control territorial y rutas de narcotráfico con otros grupos armados.