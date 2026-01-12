Capturan en Colombia a sospechoso clave por atentado que dejó siete militares muertos en diciembre

Archivo - Detenido en Colombia uno de los presuntos responsables del atentado que mató en diciembre a siete militares - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 12 Jan (EUROPA PRESS)

Este domingo, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció la captura de un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), implicado en un ataque mortal contra militares ocurrido a mediados de diciembre en Aguachica, César. En dicho atentado, siete militares perdieron la vida y otros 30 resultaron heridos. La persona detenida, identificada con el 'alias Ismael', jugó un papel crucial en el ataque del 18 de diciembre de 2025, proporcionando apoyo logístico, almacenando material de guerra y coordinando actividades ilícitas, como informó Sánchez en su perfil de la red social X.

La operación, que culminó con la detención de 'Ismael', fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ejército y la Policía, descrito por el ministro como un "golpe contundente" a las estructuras de apoyo al terrorismo del ELN. Durante el operativo de allanamiento se incautaron municiones, una granada, material propagandístico y equipos de comunicación, lo que, según Sánchez, ha mermado significativamente la capacidad operativa de este grupo paramilitar.

Este ataque forma parte de una serie de incidentes violentos perpetrados con el uso de drones, una táctica que ha cobrado relevancia en 2025. Según las autoridades colombianas, los ataques con drones no solo han causado la muerte de policías y soldados, alcanzando una cifra cercana a la veintena, sino que también han dejado heridos a más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y a 15 civiles. El primer ataque registrado de esta índole ocurrió en Argelia, Cauca, el 26 de abril de 2024.

Este reciente incidente subraya la continua amenaza que representan las actividades del ELN para la seguridad en Colombia. Asimismo, las autoridades siguen en la búsqueda de otros dos sospechosos relacionados con el atentado de Aguachica, demostrando el compromiso del Gobierno colombiano en su lucha contra el terrorismo y su intención de restablecer la paz y el orden en las regiones afectadas por la violencia.