Capturan al noveno implicado en el homicidio del aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe

COLOMBIA, 27 Oct (EUROPA PRESS)

Este lunes, la Fiscalía General de la Nación comunicó la detención de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias ‘El Viejo’, siendo el noveno implicado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El crimen, perpetrado por un sicario el 7 de junio en Bogotá, ha conmocionado al país por su brutalidad y sus implicaciones políticas.

Pérez Marroquín fue capturado en la vereda Brisas del Guejar, Puerto Lleras, Meta, con cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga en su posesión, según informaron agentes de la Policía Nacional. La Fiscalía argumenta que Pérez Marroquín actuaba como el enlace entre quienes ordenaron el magnicidio y el grupo criminal que lo llevó a cabo el pasado 7 de julio en el occidente de Bogotá.

El sospechoso enfrentará cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, utilización de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Según revelaciones del diario ‘El Tiempo’, Pérez tenía una condena previa en 1994, por el asesinato de varios sicarios involucrados en el magnicidio de Luis Carlos Galán, quien era el candidato presidencial favorito en 1990 y cuya campaña se distinguió por sus denuncias contra las estructuras del crimen organizado.