Capturan a tres integrantes de disidencias de 'Mordisco' tras explosión fatal en Huila, Colombia

COLOMBIA, 10 Feb (EUROPA PRESS)

En un importante golpe al terrorismo en Colombia, las autoridades anunciaron la detención de tres miembros de las disidencias de las FARC comandadas por 'Iván Mordisco'. Estos individuos son señalados por su implicación en el ataque con bomba en La Plata, Huila, que en abril del año pasado causó la muerte de dos personas y dejó heridas a más de 30.

El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, comunicó el éxito de esta operación a través de las redes sociales, destacando el trabajo conjunto de la Policía y la Fuerza Aérea colombiana. Los detenidos, identificados como parte del Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central (EMC), participaron en el atroz ataque del 17 de abril, perpetrado con una moto bomba cerca de la comisaría de policía del municipio.

Entre los capturados se encuentra uno de los cabecillas, conocido con el alias de 'Miguel' o 'Pinzas', ahora enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, según informó el general Rincón. Este hecho resalta el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el terrorismo y su esfuerzo por esclarecer actos violentos que han enlutado a comunidades enteras en el país.