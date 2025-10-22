Carlos Eduardo Mora condenado a 21 años en prisión por el homicidio del senador Miguel Uribe

COLOMBIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

Carlos Eduardo Mora, más conocido como 'El Veneco', fue condenado a 21 años de cárcel este martes por la Justicia colombiana. La condena corresponde a su participación en el homicidio agravado del senador Miguel Uribe, además de la tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir. La sentencia llega tras un acuerdo en el que 'El Veneco' aceptó su culpabilidad y se comprometió a testificar contra otros dos implicados en el crimen.

La Fiscalía de Colombia informó que la sentencia, que abarca los tres delitos en su forma agravada, se dará a conocer en marzo de 2026. Durante la investigación, se descubrió que Mora tuvo un papel clave en la logística y planeación del atentado, facilitando un vehículo para transportar a los involucrados que entregaron el arma al joven de 15 años que ejecutó los disparos contra Uribe.

"Las pruebas obtenidas demuestran que, de enero a junio de este año, hizo parte de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y a ejecuciones selectivas. Bajo la fachada de conductor de plataformas de transporte virtual, movilizó armas y drogas", señaló la Fiscalía mediante un comunicado.

Este caso ya había visto una condena previa, la de un adolescente de 15 años responsable de los disparos que acabaron con la vida de Uribe el 11 de agosto, dos meses después del ataque, imponiéndole una pena de siete años de prisión. Uribe fue atacado el 7 de junio mientras participaba en un acto de campaña en Fontibón, en las afueras de Bogotá, recibiendo dos disparos en la cabeza y uno en la pierna.

Las autoridades han arrestado a no menos de diez personas en relación con este asesinato, incluido el presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño'. Este proceso judicial resalta la continua lucha de Colombia contra la violencia política y el crimen organizado, mientras el país busca garantizar la seguridad de sus líderes y ciudadanos.