Cepeda asume como "responsable" de los errores en campaña y rechaza las "interpretaciones malintencionadas"

Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha declarado este martes que es el "único responsable" de los desaciertos que se han hayan podido cometer durante la campaña electoral y ha rechazado las "interpretaciones malintencionadas" de la prensa y los "analistas" sobre su equipo de colaboradores.

"El aparato mediático y algunos 'analistas' critican los 'errores' de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores", ha dicho Cepeda en un mensaje en redes sociales, desde donde ha denunciado que algunos de ellos "ya están siendo amenazados".

"Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos", ha afirmado Cepeda. "Estoy para asumir lo que se deba", ha remarcado el candidato, que se ha quedado a unos 250.000 votos de distancia de Abelardo de la Espriella.

Cepeda ha puesto en valor el trabajo de estos meses y ha recordado que no "iba a transigir con la política fácil", el "marketing de imagen" y la "demagogia barata", remarcando que "son importantes los votos, pero también cómo se consiguen".

Así, ha deslizado que estos "exámenes superficiales" sobre cómo se ha desarrollado la campaña son "una jugada muy oportuna" que busca "debilitar las justas alegaciones" que han presentado contra el escrutinio que, según resultados preliminares, dan como vencedor a De la Espriella con el 49,6% de los votos.

"Con esto se pretende además minimizar nuestro resultado. Como si 12.700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada. No un 'error' de campaña", ha puesto de relieve Cepeda.

Estas declaraciones de Cepeda vienen a responder a los diferentes análisis que han ido apareciendo en la prensa colombiana desglosando su derrota en las urnas, destacando que se produce después de haber liderado todos los sondeos, con los más optimistas incluso planteando un triunfo definitivo en primera vuelta.