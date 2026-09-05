Cepeda denuncia una "regresión autoritaria" en Colombia e insiste en la "desobediencia civil pacífica"

El expresidente de Colombia Gustavo Petro junto al senador Ivan Cepeda durante un acto en Bogotá. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición y excandidato presidencial de Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha señalado que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha iniciado un proceso de "regresión autoritaria" en el país, incidiendo en que desde sus filas seguirán con una "desobediencia civil pacífica" basada en la movilización social ante el nuevo Ejecutivo.

En un acto en Cartagena de Indias, en el norte de Colombia, Cepeda ha denunciado que el programa de De la Espriella encuadrada en una denominada "batalla cultural" es en realidad "un intento de retorno a las lógicas ultraconservadoras del siglo XIX para desmantelar las libertades consagradas en la Constitución de 1991".

Así ha criticado que el nuevo Ejecutivo busca "romper la democracia laica, pluralista y respetuosa de todos los credos y conciencias para regresar a un Estado confesional que imponga una determinada visión religiosa como fundamento de la vida social y de la educación de niños, niñas y adolescentes".

Cepeda ha advertido de que el nuevo líder colombiano "niega la historia y la memoria" de tal forma que se trata de borrar el pensamiento crítico sobre la historia y los conflictos del país.

A su juicio, De la Espriella quiere "imponer el patriarcado, la misoginia y la homofobia" con planes para acabar con el enfoque de género o proteger las terapias de conversión para personas homosexuales.

"El gran obstáculo para estos objetivos oscurantistas es la cultura democrática, el pensamiento crítico, científico y ético que ha promovido por décadas la educación pública y el magisterio. Por ello buscan estigmatizarlos y erosionar su organización sindical", ha incidido, señalando que el sector educativo será diana del nuevo Gobierno.

De este modo, el senador de Pacto Histórico ha defendido que la oposición a De la Espriella continuará con "la desobediencia civil pacífica, la resistencia activa mediante la movilización y la protesta ciudadana", recalcando que plantará cara a los "propósitos perversos de la batalla cultural".