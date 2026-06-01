Cepeda se desdice y reconoce falta de "evidencia" sobre irregularidades en la primera vuelta electoral

El candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha reconocido este lunes que no hay "evidencia" sobre supuestas irregularidades en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en la víspera y que ha dado como ganador momentáneo al aspirante ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora (...) no hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", ha declarado durante una rueda de prensa sin preguntas.

Cepeda, que ha defendido ser "una persona seria y transparente", ha pronunciado estas palabras después de que el "dispositivo" de control y verificación de resultados haya estado "trabajando intensamente" tras el cierre de centros de votación.

El candidato, que en la víspera denunció un supuesto "desfase electoral", ha defendido esta matización de sus declaraciones. "Los antecedentes que se han presentado en otras elecciones y (...) las dificultades que hemos tenido en este proceso electoral han motivado nuestra afirmación de que hasta que no se proceda un escrutinio que se hace por parte de las comisiones destinadas para eso, no nos pronunciaremos frente a los resultados", ha manifestado.

Este cambio de Cepeda llega tras suscribir las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció que el censo "del software de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) tiene 800.000 personas adicionales" de las que realmente debiera.

De acuerdo con los resultados difundidos por la Registraduría de Colombia, De la Espriella disputará la Presidencia de Colombia a Cepeda en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 21 de junio, tras haber cosechado el 43,73% de los sufragios, frente al aspirante del Pacto Histórico que se ha hecho con el 40,91% de los votos.