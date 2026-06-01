Cepeda invita a Abelardo de la Espriella a medirse en un "debate político y electoral"

Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha propuesto al aspirante ultraderechista y ganador de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, medirse en un "debate político y electoral" de cara a la cita definitiva del 21 de junio.

"Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate", comienza el breve mensaje que el candidato del Pacto Histórico ha lanzado a través de redes sociales, unas horas después de que se confirmara que el ultraderechista ha logrado el 43,7% del apoyo del electorado frente al 40,9% conseguido por Cepeda.

"Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", ha añadido Cepeda.

Esta invitación para debatir contrasta con sus reticencias a hacerlo durante la campaña. El candidato de la izquierda se ha negado a participar en los formatos tradicionales con el resto de aspirantes y planteó hacerlo únicamente con quienes consideraba sus rivales de la ultraderecha, De la Espriella y Paloma Valencia.

Cepeda defendió que su campaña puso por delante la discusión de ideas por encima de la exposición mediática y señaló que en caso de tener que debatir no lo haría sometiendo "la dignidad" su proyecto político a "la cultura del espectáculo".

"Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha (...) Podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión distinta", dijo a mediados de abril.