Cepeda reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia

Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Pacto Histórico a las presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha señalado este miércoles que reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque ha acusado a su oponente de compra de votos y denunciado la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante toda la campaña electoral.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", ha anunciado Cepeda en una comparecencia difundida a través de sus redes sociales.

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana", ha manifestado el candidato del oficialismo, quien ha destacado la exigua diferencia entre ambos aspirantes, de apenas un 1%.

No obstante, Cepeda ha matizado que el reconocimiento de estos resultados "no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio" frente a los hechos "graves" que se han producido durante la campaña, haciendo especial énfasis en "la abierta e indebida injerencia extranjera" del presidente norteamericano.

De igual forma, Cepeda ha denunciado también que la campaña de su rival "llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular" y desplegó "usó de sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial".

"No aceptamos esas prácticas, que han lesionado la transparencia de este proceso y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno", ha advertido Cepeda, que ha prometido liderar una oposición "democrática, vigilante y constructiva", así como resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo".