Cepeda reitera a De la Espriella que renuncie a su ciudadanía estadounidense para poder estar legitimado

Archivo - Iván Cepeda, senador colombiano. - Cristian Bayona/colprensa/dpa - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exancandidato presidencial Iván Cepeda ha vuelto a demandar al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que renuncie a su ciudadanía estadounidense, a unos días de que tome posesión esta semana, para que "pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo".

"La Jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y con su soberanía", ha incidido Cepeda en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha explicado que esta doble nacionalidad del presidente electo "constituye un impedimento que sólo es subsanable con su renuncia".

Por otro lado, Cepeda también ha respondido a las críticas que en la víspera De la Espriella lanzó contra la "desobediencia civil pacífica" que la izquierda colombiana ha planteado para la siguiente legislatura, comenzando incluso con movilizaciones durante su toma de posesión en Cali.

Cepeda ha subrayado que no van a permitir que se les impida acometer "el ejercicio democrático" del que dispone la oposición y ha reiterado que las marchas previstas en Barranquilla, Cali, o Bogotá, serán "una expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular".

"Defenderemos las transformaciones sociales que ha hecho nuestro gobierno, así como responderemos a los primeros anuncios que hace el nuevo gobierno contra los derechos de la población", ha señalado Cepeda, quien ejercerá como senador durante la próxima legislatura.

"Soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan (...) ni su lenguaje autoritario, ni sus intentos de intimidación, ni la posibilidad que decrete el estado de conmoción interior nos llevarán a aceptar con resignación cualquier forma de sumisión de Colombia a intereses de una potencia extranjera", ha advertido.

"La independencia nacional es un deber democrático y un compromiso irrenunciable. Rechazamos categóricamente que se pretenda confundir la movilización ciudadana y la acción política en democracia con el terrorismo. Esa equiparación constituye un peligro para las libertades públicas", ha señalado Cepeda.

En ese sentido, el que fuera candidato del oficialismo en estas pasadas elecciones ha vuelto a reiterar su rechazo "sin ambigüedad alguna" a la violencia armada. "Nuestra lucha es profundamente pacífica, decidida, pero siempre dentro de los principios de la democracia", ha remarcado.

"El Pacto Histórico seguirá estando del lado de la gente en la defensa de sus derechos, de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos cuatro años y de la preservación de la dignidad, la democracia y la soberanía de Colombia", ha cerrado.

Abelardo de la Espriella asumirá finalmente el cargo de presidente de Colombia este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, después de que hubiera planteado celebrar el acto en una base militar, rompiendo así con la tradición de llevarse a cabo en la Plaza de Bolívar o en el Congreso, en Bogotá.