Cerca de 70 familias fueron desplazadas por enfrentamientos de grupos armados en Colombia

COLOMBIA, 16 Feb (EUROPA PRESS)

Este domingo, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta concerniente al desplazamiento forzado de aproximadamente 70 familias en el corregimiento de Agua de la Virgen, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, producto de enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el grupo conocido como Clan del Golfo, que también responde al nombre de Ejército Gaitanista de Colombia.

El comunicado, que se difundió a través de plataformas de redes sociales, subrayó: "Al menos 67 familias fueron desplazadas en el corregimiento Agua de la Virgen, en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, como consecuencia de presuntos enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia".

Se destacó además la ejecución de "una misión de verificación en las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín", identificando que la mayoría de las familias desplazadas se localiza en Nuevo Amanecer. La entidad anunció, "Mañana tomaremos declaración a las familias desplazadas" y aclaró que hay personas lesionadas recibiendo cuidados médicos en Ocaña.

La situación se torna más compleja debido a las advertencias emitidas por las autoridades de Santander y Norte de Santander sobre la posible circulación y enfrentamientos entre estos grupos armados en sectores adyacentes al departamento de César, lo que agrava el peligro para los civiles en la región.

En un llamado a la acción, se exhortó: "Exigimos a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades garantizar atención y protección inmediata", enfatizando en la urgente necesidad de salvaguardar la seguridad y bienestar de la población afectada ante este clima de violencia y confrontación.