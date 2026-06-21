Cierran las urnas en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia

Elecciones presidenciales en Colombia - Europa Press/Contacto/Antonio Cascio/Jna Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 16.00 horas (23.00 horas en la España peninsular) han cerrado los colegios electorales para la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en la que se disputan el máximo cargo político del país el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista y de izquierda Iván Cepeda.

Durante la jornada, la Misión de Observadores Electorales de la UE (MOE-UE) ha destacado la labor de los testigos y que todos los puestos de votación observados se hayan abierto.

"La Misión de Observación Electoral Europea ha estado desplegada desde enero. Hemos cubierto todo el proceso y así vamos a seguir hasta su culminación. Seguiremos los escrutinios y eventuales impugnaciones que puedan presentarse", ha explicado el jefe adjunto de la MOE-UE, el español José Antonio Gabriel.

"Nos han informado de una apertura de todos los puestos de votación en los que hemos observado. Eso es un síntoma más de algo que hemos visto consistentemente, tanto en las elecciones al Congreso como en la primera vuelta. Es un desempeño de gran eficacia por parte de la Registraduría en la organización de las elecciones", ha añadido.

Asimismo ha destacado la amplia presencia de testigos electorales de cada una de las campañas y aseguró que este ha sido un proceso "fluido y ordenado, con gran respeto de los procedimientos por parte de los jurados electorales y con grandes medidas de transparencia".

Este domingo se disputan la Presidencia en segunda vuelta Cepeda y De la Espriella después de que ambos fueran los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. De la Espriella fue el candidato más votado con un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.