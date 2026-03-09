COLOMBIA.- El Clan del Golfo asegura no influirá en el voto de las elecciones de este domingo

Archivo - Colombia.- El Clan del Golfo anuncia que no intervendrá ni condicionará el voto en las elecciones de este domingo - Camilo Erasso/LongVisual via ZUM / DPA - Archivo

COLOMBIA, 3 Mar (EUROPA PRESS)

El Clan del Golfo, conocido también como el Ejército Gaitanista de Colombia, anunció su decisión de no participar ni influir en las elecciones de este domingo. Esta declaración sigue la línea ya adoptada por otras organizaciones armadas, incluyendo la guerrilla del ELN, en un contexto donde persiste la desconfianza del Gobierno.

En un comunicado, el grupo narcoparamilitar expresó: "Reconocemos y defendemos que las elecciones libres, transparentes y democráticas constituyen un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y una expresión legítima de la voluntad soberana del pueblo colombiano". Además, instó a otros grupos armados a unirse a este compromiso.

El Clan del Golfo aseguró que no realizará ninguna acción que pueda influir en la voluntad de los electores durante los comicios, que definirán la composición del Congreso y algunas candidaturas presidenciales. Este compromiso fue extendido a la comunidad internacional y a organizaciones de Derechos Humanos, invitándolas a supervisar su cumplimiento, en un gesto que refleja el interés del grupo por lograr una solución pacífica con el Estado colombiano.

Este grupo, heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia y considerado el principal grupo criminal del país, se encuentra actualmente en negociaciones con el Gobierno colombiano para su disolución. Las conversaciones, que empezaron en septiembre de 2025 en Qatar, se vieron interrumpidas recientemente debido a acuerdos con Estados Unidos orientados a la captura de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', líder de la organización.

En paralelo, el ELN declaró una tregua unilateral durante el proceso electoral, una decisión recibida con escepticismo por el Gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su desconfianza hacia estos anuncios: "Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir", manifestó el lunes, evidenciando la complejidad del contexto de seguridad en el que se desarrollan estas elecciones.