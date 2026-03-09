El Clan del Golfo detiene diálogos con Gobierno colombiano tras encuentro de Petro con Trump

Archivo - El Clan del Golfo suspende sus negociaciones con el Gobierno tras las negociaciones de Petro con Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 4 Feb (EUROPA PRESS)

El Clan del Golfo anunció este miércoles la suspensión temporal de las negociaciones con el Gobierno de Colombia, respondiendo a las supuestas declaraciones del presidente Gustavo Petro a Donald Trump sobre la neutralización de líderes criminales, incluido el cabecilla del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como 'Chiquito Malo'. Este compromiso de Petro con el presidente estadounidense, según medios locales, también abarca a líderes de otros grupos como el ELN y las disidencias de las FARC.

La decisión del Clan del Golfo surge tras circular informaciones sobre el acuerdo de Petro con Trump para "neutralizar" en dos meses a 'Chiquito Malo', junto a Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito' del ELN, y Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', de las FARC. Frente a estos reportes, la organización decidió pausar "provisionalmente" las conversaciones, iniciadas en septiembre de 2025, con el fin de esclarecer estos compromisos que, de confirmarse, consideran una traición a los acuerdos de Doha donde se han llevado a cabo las negociaciones.

El grupo, que prefiere ser conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, asegura ser el único que ha mantenido su palabra frente a los compromisos pactados. Criticaron fuertemente al presidente Petro por anteponer, según ellos, sus intereses personales sobre el objetivo de alcanzar la paz en los territorios afectados por el conflicto.

Tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', en octubre de 2021, 'Chiquito Malo' tomó el liderazgo del Clan del Golfo. Este grupo también sufrió la reciente pérdida de su segundo al mando, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias 'Gonzalito', quien se ahogó mientras viajaba en lancha hacia Tierralta, Córdoba, donde estaban previstas negociaciones con el Gobierno.