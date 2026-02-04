El Clan del Golfo suspende sus negociaciones con el Gobierno tras las negociaciones de Petro con Trump

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización narcoparamilitar Clan del Golfo ha anunciado este miércoles que suspende las negociaciones con el Gobierno de Colombia como consecuencia de los acuerdos a los que habría llegado al presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, entre ellos el compromiso de acabar con el líder del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

El Clan del Golfo ha utilizado sus redes sociales para hacerse eco de una información que ha aparecido en los medios colombianos que apunta que Petro se comprometió con Trump a "neutralizar" en el plazo de dos meses a 'Chiquito Malo' y a los líderes guerrilleros Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', del ELN; y Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', de las disidencias de las FARC.

Debido a ello, suspenden "provisionalmente" las negociaciones "para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información, que en caso de ser cierta, subraya, "sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha", en alusión a la sede de estas conversaciones, vigentes desde septiembre de 2025.

"El único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia", ha asegurado el Clan del Golfo, utilizando la nomenclatura con la que gusta ser reconocido. "El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", ha añadido.

'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

La organización criminal sufrió recientemente además la muerte de su segundo al mando. Hace unos días, se confirmó el deceso de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias 'Gonzalito', tras ahogarse cuando viajaba en lancha hacia un área en el que estaban previstas negociaciones con el Gobierno, en el municipio de Tierralta, en Córdoba.