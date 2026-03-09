CNE colombiano rechaza inscripción de Iván Cepeda para consulta presidencial de la izquierda

Archivo - Colombia.- El CNE de Colombia deniega la inscripción de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda para presidenciales - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 5 Feb (EUROPA PRESS)

El senador Iván Cepeda, miembro de la coalición Pacto Histórico, denunció este miércoles la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia de impedir su participación en la consulta de la izquierda para la elección de un candidato presidencial, prevista para el 8 de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de X, Cepeda calificó el acto del CNE como "arbitrario, contrario a derecho y abiertamente antidemocrático".

Cepeda, quien emergió como elegido en la votación interna del Pacto Histórico celebrada el pasado 26 de octubre de 2025 con más de 1.550.000 votos, expresó su rechazo ante lo que considera una violación de los derechos de su partido, el cual describió como el más influyente y grande en la actualidad colombiana. Destacó que esta interdicción va en contra de los derechos de los millones de personas que apoyaron su candidatura.

A pesar de la negativa del CNE, Cepeda aseguró su inscripción a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para finales de marzo, donde afirmó que vencerá a sus adversarios. "Como no pueden derrotarnos en el debate político-democrático, apelan entonces a las trampas", afirmó el senador, prometiendo luchar para garantizar su participación en los comicios de la Cámara de Representantes y haciendo un llamado a redoblar esfuerzos dentro del Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro también criticó la decisión del CNE, que fue aprobada con una votación de 6 a 4, denominándola un "golpe al derecho fundamental a elegir y ser elegido". Petro instó a juristas colombianos a iniciar acciones de tutela para restablecer la integridad de la Constitución y la Convención Americana. Más tarde, reiteró su condena hacia la prohibición del CNE a las listas del Pacto Histórico para las elecciones de la Cámara de Representantes, denominándolo un "golpe a profundidad contra la constitución y la democracia" y un "golpe electoral".