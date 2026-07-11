La coalición 'Escudo de las Américas' reclama una transición "pacífica, ordenada y transparente" en Colombia

Segunda vuelte de las elecciones presidenciales en Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los países miembros de la coalición 'Escudo de las Américas' han emitido este viernes una declaración conjunta en la que han expresado su "profunda preocupación" ante las "recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral" y reclaman una transición pacífica y ordenada, tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio.

El grupo ha denunciado que este tipo de comportamientos "generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional" y ha subrayado que "ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades (electorales)constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho".

En la misma línea, han manifestado su rechazo a cualquier declaración o decisión que pretenda desacreditar a las autoridades electorales u obstaculizar --sin importar el modo-- el proceso de empalme.

"La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular", ha recordado el grupo antes de instar a "todas las autoridades colombianas" a actuar "en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos".

Así, no solo han insistido en la importancia de que se respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes, sino también en el hecho de que se garantice "una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho".

La publicación de esta nota llega después de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, haya vuelto a insistir este viernes en que se manipularon actas de votación en el exterior durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, y ha reprochado al Consejo Nacional Electoral (CNE) el negarse a realizar el escrutinio correspondiente.

Petro ha venido denunciando fallos y manipulaciones desde la primera vuelta de las elecciones, de las que salió vencedor contra todo pronóstico quien es ahora el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a menos de un mes de tomar posesión.