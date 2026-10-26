Colombia acogerá a más de 300 soldados de EEUU para realizar entrenamientos conjuntos durante dos semanas

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado este lunes que recibirán en su territorio a un contingente de más de 300 militares estadounidenses para participar en un ejercicio "multinacional" que comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo 11 de noviembre.

"Colombia recibirá a más de 300 soldados de Estados Unidos para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que se desarrollará del 27 de octubre al 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca", ha confirmado el Ministerio de Defensa.

En un extenso comunicado, la cartera ha precisado que los militares comenzarán a llegar a Colombia este mismo martes, si bien las actividades no darán comienzo hasta tres días más tarde, "con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá".

"El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada", ha señalado el Ministerio, si bien se prevé otro tipo de ejercicios en las siguientes jornadas de entrenamiento.

Entre ellas figura el intercambio de "tácticas, técnicas y procedimientos militares" entre el Batallón contra el Narcotráfico de las Fuerzas Armadas de Colombia y soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército estadounidense.

Asimismo, durante estas dos semanas de presencia militar estadounidense, Colombia espera fortalecer las capacidades de sus fuerzas armadas para "enfrentar la explotación ilícita de yacimientos mineros (y) responder a amenazas con sistemas aéreos no tripulados".