Colombia acuerda con EEUU actuar contra "objetivos de alto valor" incluidos del ELN y del Clan del Golfo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles el compromiso de Bogotá con la Administración de Donald Trump para dirigir sus operaciones contra los jefes de algunos de los principales grupos armados, incluidas disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Uno de los pilares de la cooperación internacional entre Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los capos u objetivos de alto valor del narcotráfico, sin distinción alguna", ha manifestado en su cuenta de X, donde ha incidido en que están incluidos tanto aquellos que ejercen de "cerebros financieros y criminales desde el exterior" como aquellos "responsables de generar violencia y afectar directamente a nuestras comunidades en el territorio nacional".

Sánchez ha mencionado así a Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', de las disidencias de las FARC; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', líder del Clan del Golfo; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', del ELN.

Sobre los tres pesan órdenes de captura y por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares (4.200 euros), tal y como ha recordado en su comunicado el ministro. "Para todos ellos y los integrantes de toda los grupos armados ilegales, la mejor decisión es desmovilizarse. Siempre habrá oportunidades acorde a la Constitución y la ley. Vivir en la ilegalidad, no es una opción, es una elección", ha agregado.

Estas declaraciones llegan horas después de que el Ejército colombiano haya abatido al menos a siete integrantes del ELN en una operación efectuada en la madrugada de este miércoles contra posiciones de la guerrilla y del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región de Catatumbo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado además la captura de tres combatientes del ELN y la incautación de doce fusiles durante un operativo que ha incluido bombardeos y maniobras terrestres en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander. "Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo", ha denunciado.

Por otra parte, ha señalado que "los nombres de los capos que he entregado a Trump", con quien se reunió en la Casa Blanca durante la jornada del martes, "no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína". "No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia", ha planteado, antes de anunciar que ha "solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran".

Estas palabras van en línea con lo declarado por Petro en una rueda de prensa al término de su encuentro con Trump: "La primera línea del narcotráfico (...) vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de Estados Unidos".