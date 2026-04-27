Archivo - Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', cabecilla de las disidencias del EMC de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha argumentado este lunes que la ola de atentados mortales de las últimas horas cometidos por las disidencias de 'Iván Mordisco' en el este y sureste del país responden a las acciones del Gobierno, que ya se ha colado incluso en "la madriguera terrorista en esa región".

"Son en respuesta a lo que hacemos", ha dicho el ministro de Defensa en relación a los que son ya los peores atentados contra población civil en las últimas décadas en una entrevista para Caracol Radio, en la que incidido en la responsabilidad de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', en estos ataques.

Un total de 19 personas han muerto y 18 resultaron heridas en un ataque este sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en Cauca, colofón a una casi treintena de ataques que se prolongaron durante 36 horas en diversas partes de ese mismo departamento, pero también en los de Nariño y Valle del Cauca.

"Estos criminales ya han perdido absolutamente cualquier ideología que podría uno tener. Lo que uno encuentra en ellos es esa cultura traqueta (narcotraficante)", ha explicado Sánchez, que ha confirmado la recompensa de 1,1 millones de euros por información que ayude al arresto de 'Marlon'.

No obstante, no se limita solo a 'Marlon', ya que operan otros "criminales" en la región a los que tienen identificados como 'Farley', 'David' 'Mi Pez', o 'Yogi', sobre quienes han puesto recompensas que van desde los 240.000 a los 48.000 euros. Todos ellos forman parte de una nueva hornada de reemplazos de cabecillas o bien abatidos, o bien que se entregaron por las "presiones" de las autoridades.

Sánchez ha explicado que el grupo comandado por 'Marlon' es aliado de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, que lidera Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.