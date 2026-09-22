Colombia anuncia la muerte del segundo cabecilla del grupo narcoparamilitar 'Los Pachenca'

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna/LongVisual via / DPA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado en las últimas horas la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo', supuesto 'número dos' de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como 'Los Pachenca', que operan principalmente en el norte del país.

De la Espriella ha señalado que se trata de un "golpe contundente" a este grupo, surgido de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que con el tiempo adoptaron la nomenclatura de ACSN, en un intento de presentarse ante la opinión pública como un actor político-militar, en lugar de una mera organización criminal.

'Cholo' ha muerto junto a otros seis integrantes de las ACSN en una operación de las fuerzas de seguridad colombianas, que se ha saldado además con otros tres detenidos y la confiscación de "abundante material de guerra", según ha destacado el presidente De la Espriella en un mensaje en redes sociales.

"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal", ha celebrado De la Espriella, quien se ha referido a 'Cholo' como "segundo cabecilla y financiero" de esta organización, así como responsable de organizar los traslados del narcotráfico hacia Centroamérica.

De la Espriella ha aprovechado para advertir a estos grupos armados que no va a permitir durante su mandato más paros armados. "Vamos a por esos bandidos y quien no se someta va a terminar como el 'Cholo' (...) en una bolsa y muertos", ha expresado momentos antes del consejo de ministros de este lunes.

De nuevo en redes sociales, De la Espriella ha adelantado que dirigirá desde la ciudad de Santa Marta, una de las áreas en las que opera ACSN, un nuevo consejo de seguridad para "evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población".

"Sigues tú 'Pinocho'", se ha dirigido De la Espriella por su alias a quien es considerado el jefe de las ACSN, Fredy Castillo Carrillo.