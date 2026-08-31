Colombia cifra en ocho los integrantes muertos del Frente Carolina Ramírez en un nuevo operativo en el sur

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Luisa Borja Luna/LongVisual via / DPA

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este lunes que ocho integrantes del Frente Carolina Ramírez, liderado por alias 'El Tigre' o 'Pintado', han muerto como consecuencia de una nueva operación llevada a cabo por las autoridades militares en el departamento de Guaviare, en el sur del país.

El mandatario ha detallado que, gracias a la 'Operación Azarías', "ocho integrantes de la estructura" han muerto, mientras que otros tres han sido capturados y otras dos personas, que se piensa que son menores de edad y "cuya identidad está siendo verificada", han sido rescatadas por los militares tras ser reclutadas por el grupo.

"También fue hallado abundante material de guerra e intendencia. Alias 'El Tigre' es señalado por dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de nuestra Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes. Además, es requerido mediante circular de Interpol", ha indicado el mandatario en redes sociales.

De la Espriella ha señalado que la operación "continúa" y las tropas "mantienen la presión". "Estamos verificando si alias 'El Tigre' se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación", ha agregado el mandatario colombiano.

El Frente Carolina Ramírez es una estructura armada disidente de las FARC que pertenece al Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Opera principalmente en el sur del país, con fuerte presencia en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas.

El Ministerio de Defensa informó en la víspera de que al menos diez integrantes de Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de 'Calarcá', murieron en otro operativo llevado a cabo el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, mientras que otro fue capturado y "un menor de edad" fue rescatado tras ser reclutado por el grupo.

"En el sitio del bombardeo, se incautaron: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones", ha precisado en un comunicado

"Medicina Legal estableció que tres de los integrantes muertos eran menores de edad. Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al Derecho internacional Humanitario y un crimen de guerra", ha agregado.