Colombia y el Clan del Golfo reanudan diálogos de paz en búsqueda de una solución pacífica

Archivo - Colombia.- El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo retoman los diálogos de paz - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

COLOMBIA, 17 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo anunciaron este martes la reanudación de las conversaciones de paz, tras una reunión constructiva celebrada el 9 de febrero en Bogotá, impulsada por la mediación de España, Noruega, Qatar, y Suiza, además de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este encuentro permitió superar recientes tensiones y comprometerse a avanzar en el proceso para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, buscando construir una paz duradera.

Las negociaciones, que se desarrollaban desde septiembre de 2025 en Doha, se vieron interrumpidas cuando el Clan del Golfo se levantó de la mesa el pasado 4 de febrero. La decisión se tomó como respuesta al entendimiento alcanzado entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que tenía como objetivo la captura del líder del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como 'Chiquito Malo'. Sin embargo, la determinación del Ministerio de Defensa colombiano de retirar a 'Chiquito Malo' de la lista de "objetivos de alto valor" marcó un punto de inflexión para retomar el diálogo.

A través de sus canales en redes sociales, el Clan del Golfo valoró positivamente el reconocimiento por parte del gobierno colombiano de la "identidad" del grupo, lo cual abre la expectativa respecto a si se le reconocerá un carácter político similar al otorgado a las guerrillas. El grupo armado enfatizó su esperanza de que los compromisos asumidos en la reunión de febrero se respeten plenamente para avanzar en agendas concretas, conforme a lo establecido en los Acuerdos de Doha.

'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo tras la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el cual fue la persona más buscada en Colombia y actualmente cumple una condena de 45 años en Estados Unidos. La organización enfrentó recientemente el fallecimiento de su segundo al mando, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias 'Gonzalito', quien se ahogó en un accidente de lancha en ruta a negociaciones con el gobierno en Tierralta, Córdoba. Este contexto subraya los desafíos y la complejidad del proceso de paz en curso.