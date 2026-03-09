Colombia confirma 26 muertos en enfrentamiento entre disidencias de las FARC de 'Mordisco'

Archivo - Colombia.- Colombia confirma que los 26 muertos en el choque entre disidencias de las FARC pertenecen a la de 'Mordisco' - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

En recientes acontecimientos en el departamento de Guaviare, específicamente en el municipio de El Retorno, el Ejército colombiano rescató 26 cuerpos pertenecientes a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por 'Iván Mordisco'. Este suceso se dio en medio de enfrentamientos con otro grupo armado dirigido por 'Calarcá', según confirmaciones del general Ricardo Roque.

El general Roque, en declaraciones para Blu Radio, anunció que tras la recuperación de los cadáveres, las fuerzas militares han iniciado operaciones para retomar el control de la zona, conocida por ser un enclave estratégico en las rutas de tráfico de drogas, fuertemente disputado entre organizaciones armadas. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, afirmó el comandante de la Cuarta División del Ejército, refiriéndose al conflicto que también está marcado por las rutas de narcotráfico que conectan con Perú y Brasil en la región amazónica colombiana.

Roque destacó el objetivo de las fuerzas armadas de intensificar sus esfuerzos contra las estructuras del narcotráfico para 2026, debido a la compleja situación que generan estas economías ilícitas, donde las facciones enfrentadas disponen de significativos recursos.

El enfrentamiento entre las disidencias de las FARC ha causado severas problemáticas humanitarias en Guaviare, incluyendo desplazamientos forzados y el confinamiento de comunidades que además enfrentan el peligro del reclutamiento forzado de sus jóvenes.

Este conflicto se suma a un incremento en los enfrentamientos entre grupos armados en Colombia, que no solo buscan controlar el tráfico de drogas, sino también el de recursos naturales como la madera, el oro y otros minerales. Tal es el caso de la crisis humanitaria en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la ausencia estatal ha permitido que las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN se enfrenten, dejando a su paso un saldo de cientos de muertos y más de 100.000 personas afectadas, entre desplazados y confinados.