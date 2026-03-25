COLOMBIA.- Colombia confirma caída accidental de proyectil ecuatoriano en su territorio

Colombia/Ecuador.- Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

COLOMBIA, 24 Mar (EUROPA PRESS)

En un reciente anuncio, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, reveló detalles sobre el incidente de un proyectil encontrado en una zona fronteriza con Ecuador, aclarando que el objetivo no fue territorio colombiano. El artefacto, según explica, sufrió un accidente y rebotó aproximadamente 210 metros hacia Colombia tras impactar inicialmente en Ecuador. “El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental", señaló Sánchez a través de sus redes sociales.

Este esclarecimiento surge a raíz del trabajo de una comisión binacional, con el objetivo de dilucidar los hechos y calmar las tensiones entre ambos países, las cuales se han agudizado en el último tiempo. Según el Ministro, el artefacto no detonó y no ocasionó daños a los habitantes de la zona, contrariamente a reportes preliminares.

Además, Sánchez indicó que Colombia y Ecuador están en concordancia en que el ataque se ejecutó dentro del territorio ecuatoriano, apuntando a grupos criminales. "Esta valoración es plenamente compartida por la comisión colombiana, con base en la verificación en terreno y la comunicación directa entre mandos militares y ministros de Defensa de ambas naciones", afirmó.

Este incidente, marcado inicialmente por tensiones diplomáticas, reafirma ahora la confianza y subraya la importancia de una cooperación reforzada en la frontera, dirigida a una lucha más efectiva contra las organizaciones criminales, especialmente las dedicadas al narcotráfico. Las declaraciones de Sánchez siguen a un período de especulaciones y desmentidas sobre un posible ataque ecuatoriano en territorio colombiano, tensiones que ambos gobiernos buscan superar con este reciente acercamiento.