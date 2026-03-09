Colombia confirma condena de 35 años a responsable del homicidio del fiscal Pecci

Archivo - Colombia.- La Justicia de Colombia ratifica la pena de 35 años de cárcel contra la autora del asesinato del fiscal Pecci - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 23 Feb (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Colombia negó el domingo el recurso de apelación presentado por Margareth Chacón, quien cumple una condena de 35 años por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, manteniendo firme la sentencia en su contra. Chacón, imputada por homicidio agravado, y siete personas más han sido encarceladas relacionadas con este caso.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo descartó el recurso de Chacón, argumentando que este se basaba en "hipótesis fácticas sin sustento jurídico" y criticó las afirmaciones de sus abogados por carecer de fundamentos legales o doctrinales adecuados para revisar el fallo inicial. Los defensores de Chacón habían acusado al fiscal del caso, Mario Burgos, de ocultar el 85% de la información relevante para la defensa, lo cual, según ellos, impedía garantizar un juicio justo.

Después de ser considerada autora intelectual del asesinato de Pecci, ocurrido en las playas de Barú, Chacón fue encarcelada desde enero de 2023. Esta decisión fue tomada por un juez de garantías de Bogotá, basándose en las pruebas recopiladas durante la investigación.

La implicada fue arrestada poco antes de llegar al aeropuerto de El Dorado, en la capital colombiana, luego de ser deportada por autoridades de El Salvador. En este país también se arrestó a un individuo acusado de colaborar con la colombiana en la ejecución del crimen. El asesinato de Pecci y la subsiguiente detención de los involucrados resaltan el esfuerzo internacional por esclarecer este caso y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.