Colombia confirma muerte del líder del Frente 18 de las disidencias, alias 'Ramiro', en bombardeo

Archivo - Colombia.- Colombia confirma la muerte del jefe del Frente 18 de las disidencias, alias 'Ramiro', en una bombardeo - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 10 Mar (EUROPA PRESS)

Este martes, las Fuerzas Armadas de Colombia anunciaron la eliminación de Erlinson Echavarría Escobar, conocido por el alias 'Ramiro', quien lideraba el Frente 18 de las disidencias de las desaparecidas FARC, durante un bombardeo en el municipio de Ituango, ubicado en la zona norte del país. En este mismo acto, seis miembros de este grupo armado perdieron la vida, y la hermana de 'Ramiro' fue capturada.

Este golpe estratégico apunta directamente a las disidencias lideradas por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', quien comanda el Estado Mayor Central (EMC). 'Ramiro', con más de dos décadas de actividades ilícitas y buscado por múltiples cargos incluyendo extorsión, homicidio, porte ilegal de armas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y actos terroristas, marca un "contundente resultado" en la lucha contra estos grupos, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien celebró la operación en redes sociales, afirmando que "La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más".

Este operativo representa el tercer bombardeo en el año contra agrupaciones ilícitas, siguiendo acciones anteriores contra el ELN en Catatumbo y las disidencias de 'Mordisco' en Guaviare, resultando en la baja de ocho miembros de este último grupo.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, reveló que en lo que va del año, se han neutralizado a 1.590 miembros de estos grupos armados y se han incautado 55 toneladas de cocaína. "Seguimos protegiendo a Colombia", enfatizó López.

Recientemente, se logró la captura de dos hermanos de 'Iván Mordisco', Andrés y Juan Gabriel Vera Fernández, alias 'Conejo' y 'La Jota', respectivamente, en un lapso menor a 72 horas, mostrando el compromiso continuo de las autoridades colombianas en la lucha contra las estructuras criminales que persisten en el país.