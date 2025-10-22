Colombia convoca a su embajador en EE.UU. después de las amenazas de Trump

Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ

COLOMBIA, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Colombia ha decidido llamar a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, tras las acusaciones del presidente Donald Trump hacia el presidente Gustavo Petro, tachándolo de ser "un líder del narcotráfico" y anunciando la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, anunció que el embajador "ya se encuentra en Bogotá" y adelantó que el Gobierno colombiano revelará nuevas medidas en breve.

En las recientes semanas, el presidente Petro criticó la acción de la administración de Trump contra las supuestas narcolanchas en el Caribe, acción que Trump interpretó como una muestra de la complicidad de Petro con los narcotraficantes. Esto llevó a Trump a ordenar la suspensión de "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

Adicionalmente, Trump ha indicado que implementará nuevos aranceles a Colombia como medida de represalia comercial, una estrategia que ya ha utilizado anteriormente contra otros países. Estas tensiones han generado preocupaciones sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia.