Colombia defiende su acción contra disidencias de las FARC tras denuncias de presencia de menores en operativo

COLOMBIA, 14 Nov (EUROPA PRESS)

El jefe de defensa colombiano, Pedro Sánchez, defendió la acción militar en Guaviare contra las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', argumenta su total legitimidad y rechaza críticas sobre la presencia de menores en conflicto. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", enfatizó durante una entrevista con Blu Radio, en relación a las operaciones que dejaron una veintena de muertos, cuyos cuerpos aún esperan análisis forense.

Sánchez destacó que la intervención cumplió con el Derecho Internacional Humanitario, subrayando que el gobierno logró rescatar a más de mil jóvenes forzados a las filas de tales agrupaciones. Frente al reclutamiento de menores, calificado como crimen de guerra, aseguró que utilizar la fuerza aérea siempre se considera una última medida frente a amenazas inminentes, esta vez protegiendo la vida de veinte soldados.

Recientemente confirmó otro ataque aéreo en Arauca, cerca a Venezuela, dirigido a Omar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina'. Este acto representa la décimo tercera ofensiva durante el gobierno de Gustavo Petro, enfocándose tanto en el Clan del Golfo como en las disidencias de 'Iván Mordisco', con el claro objetivo de mantener la seguridad nacional frente a estas amenazas.