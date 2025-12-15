Colombia denuncia 51 "acciones terroristas" del ELN durante las primeras 24 horas del paro armado

Archivo - Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

El Gobierno de Colombia ha informado de que son ya medio centenar las acciones "terroristas" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde que comenzó el parado armado este domingo, convocado por el grupo armado en respuesta a las amenazas d la Administración de Donald Trump contra el país y la región.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado que existe "una amenaza criminal del cártel del ELN contra el pueblo colombiano" y ha cuestionado un paro armado que convocado "en rechazo a un Gobierno extranjero", acaba "evidentemente (...) amenazando a los más vulnerables".

Sánchez ha señalado que en las primeras 24 horas se ha tenido conocimiento de al menos 51 hechos relacionados con la guerrilla, si bien ha destacado que el 75 por ciento de estos tienen que ver con actos de propaganda, mientras que se ha registrado una docena de incidentes relacionados con explosivos.

Asimismo, se han registrado un ataque contra una comisaría en el municipio de Maicao --en la región de Caribe-- y contra un peaje en Santander, donde una trabajadora ha resultado herida leve por una moto bomba. "Todas las capacidades están desplegadas y estamos en la máxima alerta", ha remarcado en Caracol Radio.

"No vamos a dudar en actuar contra ellos", ha advertido el ministro de Defensa, quien ha asegurado que son varias las operaciones que se están desarrollando para evitar que se produzcan más episodios como estos durante los próximos días, teniendo en cuenta que el paro armado finaliza este miércoles.

Sánchez ha asegurado que es seguro transitar por Colombia estos días, aunque ha pedido extremar las precauciones y ha aprovechado para instar a los grupos armados a dejar de hacerle "tanto daño al país" y que se dejen de las armas pues, "de lo contrario" se empleará sobre ellos todo el uso de la "fuerza legitima del Estado".

El pasado viernes, el ELN anunció un paro armado para esta semana, el cuarto en lo que va de 2025, pero el primero con alcance a nivel nacional. En las primeras horas se han registrado incidentes, principalmente, en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, o Chocó.

Este cuarto parado armado llega en uno de los momentos más tensos de la región de los últimos años, con un despliegue militar estadounidense sin precedentes ante las costas de Venezuela, desde donde Washington ha bombardeado decenas de supuestas narcolanchas, matando al menos a 80 personas, y asaltado un petrolero.

En los últimos días, Trump amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con ser el "siguiente" en caer después del presidente venezolano, Nicolás Maduro, si no ponía freno a la producción de cocaína dentro de su país.