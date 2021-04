Colombia denuncia que se sirva comida con "gusanos" a los presos y pide a los contratistas que se "retiren"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, ha considerado "impresentable" que se sirva comida en estado de "descomposición" y con "gusanos" en las cárceles del país y ha pedido a empresas privadas externas que gestionan este servicio que se "retiren" si consideran que "esto no es negocio" para ellos.

"Es absolutamente impresentable que se registren situaciones como esta, encontrar que los operadores entregan alimentos en descomposición, que hay reducción de las porciones de proteína y además los sitios de elaboración de las comidas son inadecuados y sin las normas de salubridad", ha denunciado Orejuela en una declaración publicada por el Ministerio de Justicia en sus redes sociales.

"Soy un defensor del respeto por los Derechos Humanos y desde el Ministerio de Justicia he buscado que a las personas privadas de libertad se les trate con dignidad. He solicitado los informes sobre la ejecución de los contratos par determinar qué está sucediendo en estos casos", ha avanzado.

Las declaraciones del ministro se producen después de la publicación de un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el que se alertaba del mal estado de los alimentos y del servicio que estas compañías estaban prestando en varias cárceles del país.

El ministro de Justicia ha contado que se ha puesto en contacto con la Procuraduría para que haga un seguimiento del nuevo proceso de selección de las empresas privadas interesadas en prestar este servicio para que "el proceso de elección sea imparcial".

"Los actuales contratistas deben cumplir, mejorar las actuales condiciones de los alimentos que se entregan", ha enfatizado Orejuela, quien ha matizado que dichas empresas no sólo ofrecen sus servicios a cárceles y centros de reclusión, sino también a las estaciones de Policía.

El asunto también ha sido tratado por el ministro durante una conversación para la emisora Caracol Radio, en donde ha asegurado que les ha hecho llegar a los contratistas privados "que si esto no es negocio" para ellos, sería mejor que se retiraran.

No obstante, también ha sido cuestionado acerca de los impagos en los que el Estado estaría incurriendo con estos contratistas, lo cual, ha señalado, "no justifica que haya gusanos", pues ya "saben que puede haber inconvenientes con los pagos, pero no se puede atentar contra la dignidad de las personas".