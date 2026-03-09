Colombia desconfía del cese al fuego del ELN en elecciones y sostiene esté preparando ataques

Archivo - Colombia.- Colombia recela del alto el fuego del ELN durante las elecciones: "Se está preparando para atacar" - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 2 Mar (EUROPA PRESS)

El alto al fuego unilateral declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de las elecciones legislativas de este domingo ha despertado desconfianza en el seno del Gobierno colombiano. Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, expresó sus reservas sobre la sinceridad de este gesto por parte de la guerrilla, insinuando que podrían estar aprovechando la pausa para prepararse para futuros ataques contra la población civil y las fuerzas del orden.

"Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir", enfatizó el ministro Sánchez, quien hizo un llamado a las autoridades para que se mantengan en "alerta permanente". Esta cautela se basa en precedentes recientes, como el ataque perpetrado en diciembre, que costó la vida a siete militares en Aguachica, un municipio en el noreste del país, donde el ELN rompió su anterior compromiso de no agredir a los colombianos.

La declaración de tregua del ELN, extendida desde el sábado 7 hasta el martes 10 de marzo, tenía como objetivo permitir que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto sin temores. Sin embargo, las dudas sobre sus verdaderas intenciones planean sobre este gesto, dada la historia de violaciones a ceses al fuego por parte del grupo armado.

El 8 de marzo, Colombia está convocada a las urnas para decidir sobre la composición del Congreso, en un proceso electoral que además incluye la selección de candidatos presidenciales por parte de varias coaliciones, de cara a las elecciones del 31 de mayo. Las preocupaciones sobre la seguridad y la integridad del proceso electoral son palpables, dadas las circunstancias descritas por el ministro de Defensa.