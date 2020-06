Colombia.- Colombia dice que el despliegue militar de EEUU en el país no busca "una confrontación bélica con Venezuela"

Colombia.- Colombia dice que el despliegue militar de EEUU en el país no busca "

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que el despliegue de militares estadounidenses en el país no está destinado a "una confrontación bélica con Venezuela", sino a ayudar a las tropas locales en la lucha contra el narcotráfico.

"Aquí no se trata de usar la cooperación militar internacional para efectos de fortalecer nuestras capacidades para alimentar una confrontación bélica con Venezuela, no es esa la política y no lo ha sido nunca", dijo Trujillo en la sesión de control parlamentario del miércoles, según informa Blu Radio.

El presidente colombiano, Iván Duque, se expresó en la misma línea en una entrevista concedida el domingo a CNN en Español. "Frente a cualquier voz que se pretenda poner sobre la mesa o que trate de insinuar que aquí lo que se está buscando es una cooperación de afectar el régimen de Nicolás Maduro, no", afirmó.

Colombia y Estados Unidos han anunciado el despliegue de unos 50 efectivos norteamericanos en la nación iberoamericana para asesorar y entrenar a las tropas locales en la lucha contra el narcotráfico.

La misión estadounidense ha suscitado cierto rechazo en Colombia. Así, medio centenar de congresistas colombianos habían pedido por carta al Gobierno de Duque "que explique de manera detallada la naturaleza, los objetivos y las condiciones de esa presencia militar extranjera".

El senador Iván Cepeda anunció el miércoles que la oposición planea presentar en los próximos días una "acción de tutela" ante la Corte Suprema de Justicia por el despliegue estadounidense al considerar que "tiene un objetivo claramente militar y de agresión".