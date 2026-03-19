Archivo - Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera - ---/Presidencia El Salvador/dpa - Archivo

COLOMBIA, 18 Mar (EUROPA PRESS)

Colombia y Ecuador convinieron este miércoles en establecer una comisión técnica binacional encargada de investigar por qué un explosivo fue hallado en zona colombiana cercana a la frontera con Ecuador, tras la afirmación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a que el artefacto pertenecía al Ejército ecuatoriano.

El Ministerio de Defensa del Ecuador, a través de un comunicado, expresó: "Por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para verificar 'in situ' los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano".

En una reunión realizada el miércoles, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, junto con Henry Delgado, jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, se encontraron con sus equivalentes colombianos para "intercambiar y verificar la información presentada por ambos países" en relación al incidente.

La cartera de defensa ecuatoriana destacó que "dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano", asegurando que su lucha contra las mafias "continuará de manera firme y decidida" únicamente en Ecuador.

Este hecho ocurre luego de que Petro sugirió que Ecuador podría estar "bombardeando" su país en la zona de frontera debido a la "aparición de una bomba", que según él, no era de grupos armados ilegales sino del Ejército ecuatoriano. Esta afirmación fue negada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Por su lado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que la "amenaza" fue "neutralizada" y que no representa un riesgo para la población. "La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano", indicó.