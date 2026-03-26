Colombia y Ecuador discuten sobre seguridad y control en su frontera común

Archivo - Colombia y Ecuador abordan sus relaciones, incluidos asuntos de "seguridad y control fronterizo" - POLICÍA ECUADOR - Archivo

COLOMBIA, 26 Mar (EUROPA PRESS)

En una reunión virtual reciente, Colombia y Ecuador abordaron temas clave sobre seguridad y control fronterizo, marcando un paso más hacia la solución de tensiones surgidas entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Este encuentro, que contó con la participación de viceministros de Exteriores y embajadores, también incluyó discusiones en comercio, transporte, energía y cooperación judicial.

Tras un intercambio de declaraciones que evidenció desacuerdos entre Petro y Noboa, ambos países han expresado su firme intención de trabajar juntos contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de delincuencia organizada transnacional. Los funcionarios acordaron abordar "de manera integral" los temas en comercio, transporte, energía y condiciones de control en la frontera común, así como optimizar la cooperación judicial.

Este avance llega después de un incidente donde un proyectil fue encontrado en zona limítrofe, lo que había aumentado las tensiones. Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que el proyectil, que rebotó unos 210 kilómetros, no tuvo como destino Colombia y se trató de un accidente. Esta aclaración ha servido para reafirmar la confianza y resaltar la importancia de la cooperación fronteriza para combatir de manera efectiva a las organizaciones criminales, en especial a las dedicadas al narcotráfico.

Ambas delegaciones han reafirmado su compromiso de fortalecer el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua, en búsqueda del desarrollo, la seguridad y el bienestar de las dos naciones. Este encuentro simboliza un paso importante hacia la mejora de relaciones y la gestión de desafíos compartidos en la región fronteriza.