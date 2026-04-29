Colombia eleva a 7.837 las víctimas de 'falsos positivos' entre 1990 y 2016

Archivo - Retratos de víctimas de 'falsos positivos' en un acto celebrado en Colombia. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha elevado a 7.837 el número de víctimas de 'falsos positivos' --ejecuciones de civiles a manos de miembros del Ejército que, posteriormente, presentaban como supuestos guerrilleros muertos en combate en aras de recibir recompensas-- en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2016.

Esta cifra, que previamente ascendía a 6.402 víctimas, ha sido comentada este martes por el presidente del país, Gustavo Petro, quien en un mensaje publicado en sus redes sociales ha calificado a estas ejecuciones como "el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo".

"Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente (Álvaro) Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja", ha señalado el inquilino de la Casa de Nariño acompañando sus palabras de un vídeo en el que el magistrado de la JEP Pedro Elías Díaz Romero da a conocer ese mismo dato actualizado.

No obstante, tal cifra es "dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el Macrocaso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado", según ha matizado Díaz.

Este mismo martes, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha indicado en rueda de prensa que el incremento del número de falsos positivos responde a una ampliación del periodo objeto de análisis, ya que antes era de 2002 a 2008, así como a un nuevo cruce de datos e informes.

A renglón seguido, Ramelli ha señalado que esta cifra podría aumentar en la medida en que faltan aún datos de las audiencias que se están llevando a cabo en la sala de definición de situaciones jurídicas.