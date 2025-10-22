Colombia y Estados Unidos buscan mejorar relaciones tras enfrentamientos entre Trump y Petro

COLOMBIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

En un encuentro descrito como "largo, franco y constructivo", el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, marcando así un "primer acercamiento" entre ambas naciones con el fin de superar la reciente crisis diplomática. Esta crisis fue avivada por las declaraciones en redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó amenazas directas contra Colombia.

El Ministerio de Exteriores de Colombia, en un comunicado emitido el martes, destacó que del diálogo emergió un consenso mínimo sobre la necesidad de "subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales". Adicionalmente, se acordó planificar futuras reuniones que busquen una "pronta solución" a la tensión existente.

Una acción inmediata que resalta la voluntad de ambos países por aliviar las tensiones es el retorno a Washington del embajador colombiano, Daniel García-Peña, quien había sido llamado a consultas. García-Peña confirmó que tanto Colombia como Estados Unidos acordaron mantener los canales diplomáticos abiertos y moderar el "enfrentamiento verbal". Durante las conversaciones, Petro manifestó preocupación por los términos hostiles empleados por Trump, quien llegó a calificar al mandatario colombiano de "líder del narcotráfico" y amenazó con imponer aranceles a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, aunque tales medidas no se efectuaron.

El gobierno colombiano reafirmó su compromiso con la erradicación de cultivos ilegales, presentando a Estados Unidos datos concretos sobre los avances en la lucha contra las drogas, como el aumento en la erradicación de cultivos. Colombia considera favorable que estos esfuerzos continúen realizándose de manera coordinada con Estados Unidos, apuntando hacia una colaboración sostenida en dicho ámbito.