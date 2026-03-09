COLOMBIA.- Colombia impone aranceles del 30% y suspende venta de energía a Ecuador en respuesta a Noboa

Archivo - Ecuador/Colombia.- Colombia responde a Noboa con aranceles del 30% y suspendiendo la venta de energía a Ecuador - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

COLOMBIA, 22 Jan (EUROPA PRESS)

El Gobierno colombiano ha anunciado este jueves medidas de reciprocidad frente a los aranceles impuestos por Ecuador a las exportaciones colombianas, según informó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el día anterior. En respuesta, Colombia ha decidido aplicar aranceles del 30% a veinte productos provenientes de Ecuador y ha suspendido, de forma temporal, la exportación de electricidad hacia el país vecino.

Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se comunicó que la suspensión en la venta de energía eléctrica es una medida preventiva para asegurar el abastecimiento nacional ante la posibilidad de enfrentar el fenómeno climático de El Niño en 2026. "El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana", declaró Edwin Palma Egea, ministro del ramo.

Palma Egea también señaló que a pesar de que Colombia favorece la integración energética y el diálogo fraterno, las circunstancias actuales impiden mantener el intercambio sin comprometer el suministro interno de energía. Aseguró que el intercambio eléctrico se retomará una vez que se garantice la seguridad energética y se restablezca la confianza entre ambas naciones.

Por otro lado, el Ministerio de Comercio impuso aranceles de hasta el 30% a una selección de productos ecuatorianos, medida que podría extenderse a otras exportaciones. Esto se da como respuesta a los gravámenes anunciados por Ecuador, justificados por una supuesta "falta de reciprocidad" de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. "Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", explicó la ministra de Comercio, Diana Morales Rojas.

Morales Rojas defendió que Colombia debe actuar para corregir cualquier alteración y proteger su sector productivo frente a decisiones unilaterales por parte del gobierno ecuatoriano, que interrumpen el flujo comercial entre los dos países.

Estas acciones del gobierno colombiano se dan tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de actuar con "reciprocidad" frente a las decisiones de su homólogo ecuatoriano, destacando además el compromiso y los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.