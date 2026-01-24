Colombia incluye productos agrícolas e insumos industriales entre los más de 50 productos gravados a Ecuador

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

El Gobierno de Colombia ha hecho pública la lista con más de 50 productos ecuatorianos, entre los que se incluyen el arroz, los frijoles o plásticos usados en la industria, que pasarán a estar gravados al 30% tras la respuesta del Ejecutivo colombiano a la imposición de un arancel por parte de Ecuador a Colombia "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes" de este país para enfrentar el narcotráfico.

"Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado", ha indicado el Ministerio de Comercio de Colombia.

Algunos productos agrícolas como el arroz, los frijoles, los plátanos, el cacao en polvo o el azúcar de caña se incluyen en esta lista. Al igual que los neumáticos, plásticos, tubos de hierro y acero y aceites y grasas de pescado.

Las autoridades colombianas han cifrado en unas 680.000 las toneladas exportadas por Ecuador a Colombia dentro la lista de los productos gravados, que se concentran en "productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal".

"El Gobierno de Colombia reiteró que estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio", reza el comunicado emitido por la cartera de Comercio.