Colombia.- Colombia insiste en que "no violará" las leyes para que Uber puede continuar con su actividad en el país

Publicado 27/01/2020 7:45:58 CET

BOGOTÁ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, ha asegurado este domingo que el Gobierno seguirá trabajando en el proyecto de ley que regule la actividad dentro del país de la plataforma Uber, pero ha insistido en que existen unos límites fijados por la ley que no pueden ser violados.

"Hay elementos mínimos como el tipo de licencia de conducción que se exige para quien presta el servicio, el tipo de seguro que los vehículos requieren, los certificados técnico mecánicos y la periodicidad con la que se exigen" ha explicado la ministra durante una conversación con la emisora Caracol Radio.

"Lo que prohíbe la ley colombiana es que se preste un servicio público en un vehículo particular, eso yo no lo puedo modificar mediante ningún decreto. Nosotros no podemos sentarnos a violar la ley" ha subrayado Orozco, quien ha dicho comprender las molestias y las quejas de los usuarios, pero eso no implica, ha insistido, que el Gobierno tenga que violar la legislación actual.

En ese sentido, Orozco también ha explicado que durante la elaboración de este proyecto de ley, el Gobierno también presentará una serie de puntos que van encaminados a mejorar el servicio de taxis.

El 21 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ordenó a Uber suspender la prestación de su servicio de transporte en todo el país por "competencia desleal".

Según la SIC, Uber BV, como licenciatario de la aplicación 'Uber', presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. "Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado, y genera desviación de la clientela de Cotech S.A. (la empresa que demandó a Uber)", agregó el organismo.

Por su parte, Uber lamentó y rechazó la decisión de la SIC y especificó que el fallo se produjo "de manera sorpresiva y en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales".

"Esta decisión refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de internet", criticó la compañía en un comunicado.