Colombia/Ecuador.- Colombia demanda a Ecuador ante la Comunidad Andina contra por su arancel del 30%

COLOMBIA, 18 Feb (EUROPA PRESS)

La disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador escala a instancias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de que el gobierno colombiano presentara una demanda este martes contra la tasa del 30% a las importaciones colombianas impuesta por Ecuador. La CAN admitió a trámite la demanda y procederá con una investigación, según reveló la emisora colombiana Caracol.

El Ministerio de Comercio de Colombia introdujo dos recursos ante la CAN, buscando la eliminación del arancel ecuatoriano. De estos recursos, la CAN dio paso al que solicita redefinir la "tasa" impuesta por Ecuador como un "gravamen". Este procedimiento determinará si la medida adoptada por el país ecuatoriano infringe las normas comerciales acordadas entre los miembros de la comunidad.

Ante esta situación, el gobierno de Gustavo Petro está preparando un decreto para imponer aranceles en represalia a más de 20 productos ecuatorianos, mientras se desarrolla el proceso en la CAN, informó el diario 'El Comercio'.

Ecuador, por su parte, ha respondido iniciando "tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad" ante el ente comunitario. A través de un comunicado en redes sociales, el gobierno ecuatoriano denuncia "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia", además de "medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".

En el mismo comunicado, el gobierno de Ecuador subraya que la tasa del 30% a los productos colombianos fue una medida adoptada "por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Finalmente, Ecuador reitera su compromiso por resolver estas diferencias dentro del marco institucional de la CAN, asegurando su voluntad de promover un comercio bilateral basado en "reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad".