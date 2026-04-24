Colombia interrumpe el diálogo con la disidencia de las FARC Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Archivo - El comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, ha confirmado este viernes que se ha interrumpido el diálogo con la disidencias de las FARC denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en respuesta a las acciones violentas de los últimos días, que dejaron tres militares muertos y varios civiles heridos.

Patiño ha explicado que "hasta que no haya claridad tanto de la intención como de los hechos", ocurridos en un área rural de Ipiales, departamento de Nariño, esa mesa de negociación "está interrumpida", si bien, confía todavía en "que esas interrupciones puedan ser salvables".

Hasta la zona ha viajado el jefe de la delegación de paz que negocia con ese grupo armado, Armando Novoa, quien esta semana ya planteó la necesidad de que el Gobierno se replanteara el diálogo ante la gravedad de lo ocurrido, según ha contado Patiño en una entrevista para Caracol Radio.

"Tiene una reunión para empezar un esclarecimiento de esos hechos, que desafortunados, trágicos, que han ocurrido en la zona de Ipiales, básicamente, donde en la cual murieron tres soldados atacados por drones", ha recordado.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una escisión de la disidencia de la Segunda Marquetalia que agrupa a Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, y que tiene al histórico líder guerrillero José Vicente Lesmes, alias 'Walter Mendoza' como representante en la mesa de negociación.

NEGOCIACIONES CON LAS DISIDENCIAS DE 'CALARCA'

Patiño también se ha referido a otro de los procesos de negociación que el Gobierno todavía mantiene abiertos con otra de las disidencias de las FARC, las lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', las cuales también están siendo motivo de escrutinio debido a las acciones del grupo.

Así, ha confirmado que, tal y como solicitó el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya se está evaluando las intenciones de paz de 'Calarca', quien parece estar "atravesado", ha dicho, por el enconado enfrentamiento territorial que mantiene de con otro jefe de las disidencias, Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

"Esa parte oscura es la que nubla un poco el panorama de desarrollo de la paz", ha explicado Patiño.

Las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá' se escindieron del Estado Mayor Central (EMC) de 'Mordisco' para supuestamente pactar la paz con el Gobierno. Sin embargo, desde octubre de 2023, cuando se establecieron ciertos acuerdos, no ha cejado en sus actividades, ganando territorio y protagonizando constantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.