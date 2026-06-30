Colombia investiga la autenticidad de un vídeo que contradice la muerte en combate de alias 'Marlon'

Archivo - Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', líder de las disidencias de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha informado este martes de que el Gobierno está verificando la autenticidad de un vídeo que circula por redes sociales en el que se puede ver con vida a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alías 'Marlon', uno de los líderes de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, cuya muerte fue anunciada hace apenas una semana.

Sánchez ha recordado que aún no cuentan con el cuerpo del líder disidente y ha explicado que ante el vídeo que muestra su "presunta aparición", las autoridades ya están realizando las "verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado".

"Al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense", ha señalado Sánchez, añadiendo que, por tanto, no se ha podido hacer efectivo el pago de la recompensa que pesaba sobre la cabeza de 'Marlon'.

A mediados de junio de este año, el Gobierno colombiano anunció la muerte de 'Marlon' en una operación sobre posiciones de las disidencias del EMC de las FARC en el área rural de San Isidro, localidad de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, en la costa del Pacífico colombiano.

Hasta 1,2 millones de dólares de recompensa se había establecido por información que pudiera dar con la captura de 'Marlon', uno de los principales socios del jefe del EMC, el ínclito Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó esa operación como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia" que actúan en el oeste del país. Tal y como ha remarcado de nuevo Sánchez, el Gobierno se basó en los informes de Inteligencia, incluidas fotografías, de que 'Marlon' había caído en combate.

'Marlon', cabecilla de la estructura Jaime Martínez, que pertenece al EMC, es considerado el responsable de un mortífero ataque que acabó con la vida de una veintena de personas y dejó casi medio centenar de heridos a finales de abril tras la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, a su paso por el municipio de Cajibío, en el centro de Cauca.